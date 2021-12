Cile, morta la vedova di Pinochet. "Stratega del potere nell'ombra" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Santiago del Cile, 16 dicembre 2021 - Lucia Hiriart , vedova del generale Cileno Augusto Pinochet , autore nel 1973 del colpo di stato in Cile contro l'allora presidente Salvador Allende , è morta ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Santiago del, 16 dicembre 2021 - Lucia Hiriart ,del generaleno Augusto, autore nel 1973 del colpo di stato incontro l'allora presidente Salvador Allende , è...

