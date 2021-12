Chris Noth: Peloton scarica Mr. Big come testimonial dopo le accuse di stupro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chris Noth, l'interprete di Mr. Big in And Just Like That..., è stato appena scaricato dall'azienda Peloton come suo testimonial, in seguito alle accuse di violenza sessuale. Peloton, l'azienda che aveva appena realizzato un esilarante spot con Chris Noth, ha deciso di rimuovere il video dopo che l'interprete di Mr. Big in And Just Like That... è stato accusato di stupro e violenza sessuale da due diverse donne, secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter. ! La clip, della durata di circa 30 secondi, è stata presentata in anteprima appena tre giorni dopo lo scioccante primo episodio della serie sequel di Sex and the City, in cui il personaggio di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021), l'interprete di Mr. Big in And Just Like That..., è stato appenato dall'aziendasuo, in seguito alledi violenza sessuale., l'azienda che aveva appena realizzato un esilarante spot con, ha deciso di rimuovere il videoche l'interprete di Mr. Big in And Just Like That... è stato accusato die violenza sessuale da due diverse donne, secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter. ! La clip, della durata di circa 30 secondi, è stata presentata in anteprima appena tre giornilo scioccante primo episodio della serie sequel di Sex and the City, in cui il personaggio di ...

