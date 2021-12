Chris Noth, il Mr. Big di Sex and The City accusato di violenza sessuale da due donne. Lui si difende: “Falso, incontri consensuali” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da giorni non si parla che di lui, il Mr. Big di Sex and The City. Ma se finora si è parlato di lui per le vicissitudini dei nuovi episodi della serie, “And just like this“, questa volta le notizie riguardano in prima persona l’attore che interpreta il popolare personaggio, Chris Noth. Due donne, Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state aggredite sessualmente da lui. Le due – che non si conoscono e hanno parlato separatamente, a distanza di mesi, con il sito The Hollywood Reporter che riporta la notizia – riferiscono che il successo sulla stampa del sequel della serie di Hbo Max ‘Sex and the City And Just Like That‘, in cui Noth riprende il ruolo di Mr. Big, ha rievocato in loro “dolorosi ricordi” di eventi che dicono si siano verificati rispettivamente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Da giorni non si parla che di lui, il Mr. Big di Sex and The. Ma se finora si è parlato di lui per le vicissitudini dei nuovi episodi della serie, “And just like this“, questa volta le notizie riguardano in prima persona l’attore che interpreta il popolare personaggio,. Due, Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state aggredite sessualmente da lui. Le due – che non si conoscono e hanno parlato separatamente, a distanza di mesi, con il sito The Hollywood Reporter che riporta la notizia – riferiscono che il successo sulla stampa del sequel della serie di Hbo Max ‘Sex and theAnd Just Like That‘, in cuiriprende il ruolo di Mr. Big, ha rievocato in loro “dolorosi ricordi” di eventi che dicono si siano verificati rispettivamente a ...

