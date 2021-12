Chiara Ferragni incanta in lingerie: la foto è da urlo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chiara Ferragni da urlo su Instagram. La foto in lingerie per Intimissimi incanta i fans: “Total White”. E Fedez risponde sarcastico… E’ stato un periodo particolarmente frenetico per Chiara Ferragni. Su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 17 dicembre 2021)dasu Instagram. Lainper Intimissimii fans: “Total White”. E Fedez risponde sarcastico… E’ stato un periodo particolarmente frenetico per. Su… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

lastknight : Autieri Gioielli e l’«#hacker» #Instagram a cui non piacevano i gioielli di Chiara Ferragni... L'annuncio: «Ci diss… - stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - SirDistruggere : Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? - imnotcarr : RT @BettaZ02: Fedez con la maglia con scritto “chiara ferragni” perculato anche nei daytime mi sento male #amici21 - RCacchiarelli : Livello di amore: Fedez che si presenta nella scuola di Amici con la maglietta con sopra il volto della moglie con… -