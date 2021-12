Chi lascia il Grande Fratello Vip e chi resta? Le decisioni dei Vipponi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa sera, venerdì 17 dicembre, nuovo importante appuntamento con il Grande Fratello Vip, durante il quale scopriremo chi saranno i Vipponi che decideranno di lasciare il reality e chi invece continuerà per i prossimi mesi – salvo eliminazione al televoto – l’avventura nella Casa. Grande Fratello Vip: chi lascia Nel precedente appuntamento con il Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa sera, venerdì 17 dicembre, nuovo importante appuntamento con ilVip, durante il quale scopriremo chi saranno iche decideranno dire il reality e chi invece continuerà per i prossimi mesi – salvo eliminazione al televoto – l’avventura nella Casa.Vip: chiNel precedente appuntamento con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

poliziadistato : #attentialletruffe Questo è un SMS che mette in allerta chi lo riceve, perché paventa un accesso anomalo al conto c… - brunasaracco : @MariMa99473486 @S1973As @catirafaella @RobertoLocate14 Il #greenpass così com'è non è un 'presidio' sicuro, anche… - blogtivvu : Chi lascia il Grande Fratello Vip e chi resta? Le decisioni dei Vipponi - MyBigYoongi : RT @SUGATUNA: C’è gente veramente che sta andando in giro a contattare i musei dove è stato Namjoon per scoprire chi sia la persona che è c… - helena_ssofia : RT @SUGATUNA: C’è gente veramente che sta andando in giro a contattare i musei dove è stato Namjoon per scoprire chi sia la persona che è c… -