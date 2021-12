Chi è Luca Lucci, il capo della Curva Sud del Milan coinvolto nel traffico di droga (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella mattinata di oggi, 17 dicembre, sono scattate otto misure cautelari con l’accusa di traffico di grossi quantitativi di droga dal Marocco e dal Sudamerica, con tre indagati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno che ha l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Tra gli arrestati c’è anche Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, e volto noto alle cronache per fatti che poco hanno a che fare con il rettangolo verde. Luca Lucci, 38 anni, è il capo indiscusso degli ultras del Milan dal 2009 e il suo curriculum criminale, accompagnato dai precedenti penali, è sufficiente per classificarlo come un soggetto pericoloso. L’uomo in passato è ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella mattinata di oggi, 17 dicembre, sono scattate otto misure cautelari con l’accusa didi grossi quantitativi didal Marocco e dal Sudamerica, con tre indagati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno che ha l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Tra gli arrestati c’è ancheSud del, e volto noto alle cronache per fatti che poco hanno a che fare con il rettangolo verde., 38 anni, è ilindiscusso degli ultras deldal 2009 e il suo curriculum criminale, accompagnato dai precedenti penali, è sufficiente per classificarlo come un soggetto pericoloso. L’uomo in passato è ...

