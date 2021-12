Chi è la fidanzata di Salvatore Esposito di Gomorra, Paola Rossi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito: attore italiano diventato noto principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra. Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, il noto attore che interpreta il ruolo di Genny Savastano nella serie cult Gomorra. La ragazza, laureata in Giurisprudenza, è una screenwriter e Directors agent e i due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. La Rossi si trovava in Spagna per l'Erasmus mentre Esposito si stava godendo qualche giorno di vacanza: tra i due è immediatamente scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, come rivelato da Salvatore a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, ladi: attore italiano diventato noto principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisivaè ladi, il noto attore che interpreta il ruolo di Genny Savastano nella serie cult. La ragazza, laureata in Giurisprudenza, è una screenwriter e Directors agent e i due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. Lasi trovava in Spagna per l'Erasmus mentresi stava godendo qualche giorno di vacanza: tra i due è immediatamente scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, come rivelato daa ...

