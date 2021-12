Chi è Federica Calemme, new entry nella casa del GF Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dato che il Grande Fratello VIP andrà in onda fino a primavera 2022, Signorini ha deciso di aprire la casa a nuovi concorrenti. Fra questi c’è la campana Federica Calemme. La conoscete? Modella e soubrette, classe 1996, Federica gode del titolo di VIP grazie a una partecipazione a Miss Italia e al ruolo di Professoressa ne L’Eredità, la trasmissione condotta da Flavio Insinna nel 2020. Federica Calemme è nata e cresciuta a casalnuovo, in provincia di Napoli, non lontano da Casoria, il paese d’origine di Raffaella Fico, personaggio al cui look molti associano l’aspetto di Federica. La giovane Calemme è nata il quattro febbraio del 1996, ed è quindi un Acquario, ed è alta uno e settanta. Si è fatta notare in tv con la sua bellezza ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dato che il Grande Fratello VIP andrà in onda fino a primavera 2022, Signorini ha deciso di aprire laa nuovi concorrenti. Fra questi c’è la campana. La conoscete? Modella e soubrette, classe 1996,gode del titolo di VIP grazie a una partecipazione a Miss Italia e al ruolo di Professoressa ne L’Eredità, la trasmissione condotta da Flavio Insinna nel 2020.è nata e cresciuta alnuovo, in provincia di Napoli, non lontano da Casoria, il paese d’origine di Raffaella Fico, personaggio al cui look molti associano l’aspetto di. La giovaneè nata il quattro febbraio del 1996, ed è quindi un Acquario, ed è alta uno e settanta. Si è fatta notare in tv con la sua bellezza ...

