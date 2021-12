Chi è Damiano Carrara? Età, vita privata, fidanzata e Instagram (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo insieme chi è Damiano Carrara, dall’età, all’altezza, alla fidanzata, alle ricette, alla partecipazione a Bake Off Italia, a dove poterlo seguire su Instagram. Chi è Damiano Carrara Nome e Cognome: Damiano CarraraData di nascita: 22 settembre 1985Luogo di Nascita: LuccaEtà: 36 anniAltezza: 1,80 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: VergineProfessione: pasticciere e conduttore televisivofidanzata: Damiano è fidanzatoFigli: Damiano non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scopriamo insieme chi è, dall’età, all’altezza, alla, alle ricette, alla partecipazione a Bake Off Italia, a dove poterlo seguire su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 22 settembre 1985Luogo di Nascita: LuccaEtà: 36 anniAltezza: 1,80 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: VergineProfessione: pasticciere e conduttore televisivoè fidanzatoFigli:non L'articolo proviene da Novella 2000.

