Chelsea | Havertz negativo | tornerà ad allenarsi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie per il, colpito dal Covid così come la maggior parte delle squadre della Premier League. Restano quattro i giocatori delpositivi, ma Kaiè finalmente “risultato più volteper cuiad. Non ci sono altri positivi ma la lotteria ripartirà domani” fa sapere Thomas Tuchel. La Premier valuta una sospensione del campionato vista la risalita dei contagi: “Se vogliono, possono. Ma non dipende da me. Come stanno vivendo la situazione i calciatori? Sono esseri umani, hanno famiglie di cui occuparsi. Sarei sorpreso se non fossero preoccupati”. SportFace.

...coronavirus LONDRA (INGHILTERRA) - Restano quattro i giocatori delpositivi al coronavirus. Ieri sera, contro il Newcastle, oltre a Lukaku, Hudson - Odoi, Werner e Chilwell anche Kai...Questa volta, dopo i casi più noti di Tottenham e , l'attenzione si sposta in casa. Sono 4 ... Infine sull'esclusione di: 'Kai non si sente bene, non è ancora positivo ma stiamo ...Buone notizie per il Chelsea, colpito dal Covid così come la maggior parte delle squadre della Premier League. Restano quattro i giocatori del Chelsea positivi, ma Kai Havertz è finalmente "risultato ...Kai Havertz has returned to Chelsea training after testing negative for Covid-19, confirms manager Thomas Tuchel.