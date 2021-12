Che palle, “Diabolik”! Miriam Leone non basta a salvarci dalla noia mortale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Che palle, “Diabolik”! Che occasione sprecata, che amara delusione. Chi vi scrive da ragazzino ha amato il fumetto e ieri all’uscita dal cinema alla prima della trasposizione cinematografica dei Manetti Bros. non facevo che ripetere: “Ma cavolo, fai un film su un fumetto e lo fai più lento dei film d’autore?“. Zero azione, zero pathos, zero suspense, zero ritmo. Tutti gli ingredienti c’erano eccome – ma sono buttati lì alla rinfusa – e il risultato è un disastro totale. Tutto perfetto: ambientazione, atmosfera, costumi, luci, musiche – la canzone di Manuel Agnelli è fantastica – stiamo proprio negli anni ’60. Ma alla fine il film non parte mai. E si capisce subito, purtroppo. Un film che delude le aspettative Un film attesissimo (almeno per chi vi scrive), con attori lanciatissimi, un battage pubblicitario notevole, la grande prova del cinema ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Che, “Diabolik”! Che occasione sprecata, che amara delusione. Chi vi scrive da ragazzino ha amato il fumetto e ieri all’uscita dal cinema alla prima della trasposizione cinematografica dei Manetti Bros. non facevo che ripetere: “Ma cavolo, fai un film su un fumetto e lo fai più lento dei film d’autore?“. Zero azione, zero pathos, zero suspense, zero ritmo. Tutti gli ingredienti c’erano eccome – ma sono buttati lì alla rinfusa – e il risultato è un disastro totale. Tutto perfetto: ambientazione, atmosfera, costumi, luci, musiche – la canzone di Manuel Agnelli è fantastica – stiamo proprio negli anni ’60. Ma alla fine il film non parte mai. E si capisce subito, purtroppo. Un film che delude le aspettative Un film attesissimo (almeno per chi vi scrive), con attori lanciatissimi, un battage pubblicitario notevole, la grande prova del cinema ...

