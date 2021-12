Che fine ha fatto la bellezza di Canova? Al Mart di Rovereto una mostra raccoglie oltre 200 opere dall’Ottocento ai giorni nostri

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi si concede una visita al Museo del Louvre di Parigi e si lascia sedurre dal fascino delle sculture, porterà per sempre con sé il ricordo della Venere di Milo, della Nike di Samotracia, ma soprattutto di Amore e Psiche, il candido capolavoro di Antonio. Il 2022 sarà l’anno in cui si ricorderanno i due secoli dalla scomparsa del genio veneto; tuttavia, anche se l’anniversario cadrà il prossimo ottobre, alditutto è pronto pertra innocenza e peccato, laideata da Vittorio Sgarbi e curata da Beatrice Avanzi e Denis Isaia, che si inaugurerà oggi 17 dicembre e proseguirà fino al 18 aprile 2022. “Essendo presidente della Fondazioneonlus di Possagno e del cda deldi– afferma Sgarbi – ho previsto ...

CarloCalenda : FT e Economist sono stati chiari. Il 70/80% degli italiani vuole che Draghi rimanga PDC. Per poter chiedere a Dragh… - GuidoDeMartini : Vi assicuro che tutto questo finirà e un giorno, coloro che hanno provocato questo scempio o tollerato tanta soffer… - disinformatico : Quali saranno gli 'effetti concreti su occupati, imprese e famiglie italiane' se si va avanti a fabbricare veicoli… - rjtzo : la verità è che sapevamo tutti che simone e manuel non avrebbero avuto un lieto fine. base s2 manuel pazzo geloso e… - GianniSanzo : @Gazzetta_it statistiche che valgono quanto i segmenti di galliani, conta l'albo d'oro a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine

Calciomercato.com

Su richiesta della Francia, Frontex coordinerà dei sorvoli della regione fino alladell'anno . Ufficiali assegnati alla missione non escludonopossa essere rinnovata. Alcuni avanzano ...... la Bank of England ha alzato i tassi di riferimento e la Bce ha confermato ladel Pepp per il prossimo marzo. Questa mattina la Bank of Japan ha lasciato i tassi fermi ma ha fatto saperea ...Ventimila euro all'anno: è la cifra che è stata stanziata per esonerare i contribuenti dal pagamento del bollo auto: arriva un'importante novità.News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie sempre aggiornate.