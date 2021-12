Che coraggio Harvey Mansfield, a scrivere di virilità contro il genere interscambiabile (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si ammiri la virilità dimostrata da Harvey Mansfield nello scrivere “virilità” (Liberilibri), 420 pagine indispensabili contro la società sessualmente neutra, la fatiscente società occidentale che pretende uomini e donne intercambiabili. Mansfield, vecchio professore di Harvard, ha dimostrato quel coraggio che è una caratteristica della virilità. Pubblicato qualche anno prima della pandemia sembra scritto ora, siccome il covidismo proprio sulla virilità si è abbattuto, infantilizzando sudditi che non aspettavano altro. “Le persone ossessionate dalla propria salute non sono virili perché preferiscono un’esistenza più lunga alla vita breve ma ricca di eventi di cui Achille offre un nobile esempio”. Non che io mi paragoni ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si ammiri ladimostrata danello” (Liberilibri), 420 pagine indispensabilila società sessualmente neutra, la fatiscente società occidentale che pretende uomini e donne intercambiabili., vecchio professore di Harvard, ha dimostrato quelche è una caratteristica della. Pubblicato qualche anno prima della pandemia sembra scritto ora, siccome il covidismo proprio sullasi è abbattuto, infantilizzando sudditi che non aspettavano altro. “Le persone ossessionate dalla propria salute non sono virili perché preferiscono un’esistenza più lunga alla vita breve ma ricca di eventi di cui Achille offre un nobile esempio”. Non che io mi paragoni ...

Reporter e galere Reporters Sans Frontières informa che il 2021 è stato l'anno nero per i giornalisti finiti in prigione; 488. Mai così tanti. Ma serve una doppia dose di rispetto, per parlarne in un paese in cui i gio ...

