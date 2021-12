Charlie Cox star della serie Treason, prodotta per Netflix (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attore Charlie Cox collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della nuova serie Treason, ambientata nel mondo delle spie. Charlie Cox sarà nuovamente protagonista di una serie tv, dopo il successo di Daredevil, in occasione di Treason, un progetto destinato a Netflix. La prima stagione sarà composta da sei episodi ed è stato ideato da Matt Charman, lo sceneggiatore del film Il Ponte delle spie. Al centro della trama di Treason ci sarà Adam Lawrence il personaggio affidato a Charlie Cox, che è stato addestrato e curato dall'MI6 e la cui carriera sembra ormai certa. Ma quando il passato ritorna a fargli visita, tramite la presenza di Kara, una spia russa con cui condivide un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attoreCox collaborerà nuovamente conin occasionenuova, ambientata nel mondo delle spie.Cox sarà nuovamente protagonista di unatv, dopo il successo di Daredevil, in occasione di, un progetto destinato a. La prima stagione sarà composta da sei episodi ed è stato ideato da Matt Charman, lo sceneggiatore del film Il Ponte delle spie. Al centrotrama dici sarà Adam Lawrence il personaggio affidato aCox, che è stato addestrato e curato dall'MI6 e la cui carriera sembra ormai certa. Ma quando il passato ritorna a fargli visita, tramite la presenza di Kara, una spia russa con cui condivide un ...

Advertising

hellovaldez : io ho fatto un salto sulla poltrona, poi ho un po' pianto perché non stavamo guardando il film in lingua originale… - inunmaredilibri : Qui per dirvi che mi sono follemente innamorata di Andrew Garfield e Charlie Cox - tpwkbauttw : RT @eternadinamo: #SpiderManNoWayHome SPOILER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUANDO HO VISTO CHARLIE COX L'URLO CHE HO LANCIATO… - tpwkbauttw : RT @masegno: ?? SPOILER ?? #SpiderManNoWayHome - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l’urlo che ho lanciato quando ho visto ch… - ahnoesh : questa charlie cox as matt murdock renaissance che gira nell'aria ultimamente mi piace molto -