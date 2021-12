“Cerca e cavatura del tartufo” patrimonio dell’Unesco (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento da parte dell’Unesco, grazie all’iscrizione della “Cerca e cavatura del tartufo” L’Italia ieri mattina, giovedì 16 dicembre 2021, ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento da parte dell’Unesco, grazie all’iscrizione della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” nella Lista rappresentativa del patrimonio Culturale Immateriale. La decisione è stata comunicata al Comune di San Miniato dopo il pronunciamento del comitato intergovernativo Unesco. “È un grande successo, un risultato importante che dà valore assoluto ad un’eccellenza del nostro territorio, un volano per la nostra economia oltre che per il turismo – dichiara il Primo ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento da parte, grazie all’iscrizione della “del” L’Italia ieri mattina, giovedì 16 dicembre 2021, ha ottenuto un nuovo prestigioso riconoscimento da parte, grazie all’iscrizione della “delin Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” nella Lista rappresentativa delCulturale Immateriale. La decisione è stata comunicata al Comune di San Miniato dopo il pronunciamento del comitato intergovernativo Unesco. “È un grande successo, un risultato importante che dà valore assoluto ad un’eccellenza del nostro territorio, un volano per la nostra economia oltre che per il turismo – dichiara il Primo ...

