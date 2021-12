Centro europeo prevenzione malattie: direttrice lancia allarme variante Omicron. La vaccinazione non basterebbe (Di venerdì 17 dicembre 2021) La dottoressa Andrea Ammon, direttrice dell'ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC), lancia l'allarme: «Nella situazione attuale, la sola vaccinazione non ci permetterà di prevenire l'impatto della variante Omicron, perché non ci sarà tempo per affrontare le lacune vaccinali che ancora esistono». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La dottoressa Andrea Ammon,dell'ECDC, ilper lae il Controllo delle(ECDC),l': «Nella situazione attuale, la solanon ci permetterà di prevenire l'impatto della, perché non ci sarà tempo per affrontare le lacune vaccinali che ancora esistono». L'articolo proviene da Firenze Post.

