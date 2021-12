Cenone di Natale in famiglia solo per vaccinati e guariti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuove regole anti Covid in Austria per le feste di Natale e Capodanno. La nazione, prima in Europa a dover reintrodurre il lockdown durato un mese, guarda con apprensione al Natale. L'Austria, infatti, conta ancora pochi vaccinati: solo il 67% a... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuove regole anti Covid in Austria per le feste die Capodanno. La nazione, prima in Europa a dover reintrodurre il lockdown durato un mese, guarda con apprensione al. L'Austria, infatti, conta ancora pochiil 67% a...

