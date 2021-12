Caso Salernitana: ma siamo in Serie A o in Terza Categoria? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tiene banco il Caso Salernitana nella nostra Serie A: si va verso un’altra scappatoia, ma le regole erano chiare sin dal principio Ancora qualche giorno e sapremo con più certezza che ne sarà della Salernitana. Non chiaramente sul piano sportivo, inclinato più che mai nella disperata rincorsa salvezza che passa stasera dalla sfida-Everest contro la capolista Inter. Il rischio esclusione dalla Serie A eppure resta concreto, o meglio resterebbe. Perché a meno di scossoni a sorpresa, il Consiglio Federale di martedì 21 elaborerà una soluzione che permetterà ai campani di concludere il campionato. D’altro canto è stata la stessa Lega a chiedere clemenza con compattezza bulgara, per evitare di dover concludere la stagione con una formazione in meno. E soprattutto evitare una figuraccia mondiale di cui il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tiene banco ilnella nostraA: si va verso un’altra scappatoia, ma le regole erano chiare sin dal principio Ancora qualche giorno e sapremo con più certezza che ne sarà della. Non chiaramente sul piano sportivo, inclinato più che mai nella disperata rincorsa salvezza che passa stasera dalla sfida-Everest contro la capolista Inter. Il rischio esclusione dallaA eppure resta concreto, o meglio resterebbe. Perché a meno di scossoni a sorpresa, il Consiglio Federale di martedì 21 elaborerà una soluzione che permetterà ai campani di concludere il campionato. D’altro canto è stata la stessa Lega a chiedere clemenza con compattezza bulgara, per evitare di dover concludere la stagione con una formazione in meno. E soprattutto evitare una figuraccia mondiale di cui il ...

