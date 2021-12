Caso Eitan, il Tribunale dei minori affida il bambino ad un tutore professionista e non alla zia per “elevatissima conflittualità” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di nominare come “tutore” in “sostituzione” della zia “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine”, mantenendo “il bambino collocato presso la zia“, in provincia di Pavia. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale Maria Carla Gatto chiarendo che la decisione, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2021 sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, è stata presa data “l’elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore” e “visto che la contesa parentale insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilper i minorenni di Milano ha deciso di nominare come “” in “sostituzione” della zia “unestraneo ad entrambe le famiglie di origine”, mantenendo “ilcollocato presso la zia“, in provincia di Pavia. Lo ha comunicato il presidente delMaria Carla Gatto chiarendo che la decisione, all’esito dell’udienza del 9 dicembre 2021 sul reclamo presentato dai nonni materni dicontro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, è stata presa data “l’, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del” e “visto che la contesa parentale insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che ...

