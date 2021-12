Casi di positività al Covid nel Monza | la nota del club Brianzolo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento –dialnel. Ad annunciarlo è stato lo stessoattraverso unaufficiale pubblicata sul proprio sito: “ACcomunica che sono stati riscontratidial-19 all’interno del gruppo squadra. I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri componenti – si legge nella– del gruppo squadra, risultati negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sportivo sanitario”. Ricordiamo che domenica alle ore ...