(Di venerdì 17 dicembre 2021) La quarta ondata sta interessando tutta l’Europa, spinta dalla nuova variante. Se alcuni Paesi - come il Regno Unito - hanno iniziato per primi a fare i conti con l’aumento dei contagi, anche altri - come l’- stanno ora registrando più contagiati. Ecco la situazione

Advertising

sportface2016 : +++#PremierLeague nel caos: rinviata anche #LeicesterTottenham per decine di casi #Covid_19 . Club invocano sospensione di un mese+++ - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 16 dicembre: 26.109 nuovi casi e 123 morti. Contagi mai così alti da marzo - statodelsud : Casi Covid, decessi, tamponi e ricerche di Omicron: il confronto tra Italia e Uk - Pino__Merola : Casi Covid, decessi, tamponi e ricerche di Omicron: il confronto tra Italia e Uk -

Ultime Notizie dalla rete : Casi Covid

Il rischio in questipuò essere considerato minore di quando siamo a tavola, senza ovviamente indossare le protezioni". L'ultima questione riguarda la settimana bianca: "Quest'anno è ripreso il ...Anche se la variante Omicron finora non sfonda: treaccertati ieri nel Lazio e uno in Abruzzo per un totale di trenta a livello nazionale. Questo fornisce un certo vantaggio nel combattere la ...Sono 26.109 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.195. Sono invece 123 le vittime in un giorno, ieri erano state 129 ...La quarta ondata Covid fa tremare Milano a una settimana dal Natale, con l’indice dei contagi cittadini che è ormai tendente alla zona rossa. Non certamente alla bianca, sebbene ...