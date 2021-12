Casa lager e disabili torturati, anche un monrealese tra gli indagati (Di venerdì 17 dicembre 2021) In carcere anche il monrealese Lorenzo Giacalone, 45 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”. Il suo nome compare nell’ordinanza di custodia cautelale firmata dal gip di Termini Imerese nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto una vera e propria struttura lager in cui gli (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 17 dicembre 2021) In carcereilLorenzo Giacalone, 45 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”. Il suo nome compare nell’ordinanza di custodia cautelale firmata dal gip di Termini Imerese nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno scoperto una vera e propria strutturain cui gli (Monrealelive.it)

