Casa, Istat: in III trimestre prezzi volano del 4,2%,aumento record (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel terzo trimestre l'indice dei prezzi delle abitazioni acquIstate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel terzol'indice deidelle abitazioni acque dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1,2% rispetto alprecedente e del 4,2% nei confronti ...

Ultime Notizie dalla rete : Casa Istat Casa, Istat: in III trimestre prezzi volano del 4,2%,aumento record E' la stima preliminare diffusa dall'Istat che spiega: "i prezzi delle abitazioni aumentano su base annua per il nono trimestre consecutivo registrando il tasso di crescita tendenziale più alto da ...

Una giornata di ordinaria follia ... in un Paese normale i promotori dovrebbero fare le valigie e tornare a casa. Ma siamo in Italia, ... Nel periodo 1995 - 2019 (fonte Istat) si è avuta una variazione leggermente positiva della ...

Casa, Istat: in III trimestre prezzi volano del 4,2%,aumento record askanews Ultime notizie Istat: Prezzi al consumo novembre 2021 L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di Novembre 2021; l'indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabac ...

Disuguaglianze. La disparità si costruisce anche col mattone I prezzi degli immobili sono raddoppiati in dieci anni e per le famiglie più povere è sempre più difficile riuscire a comprare una casa ...

