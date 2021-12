Casa di cura lager nel Palermitano: disabili picchiati e torturati. Accusate 35 persone (Di venerdì 17 dicembre 2021) I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo hanno scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di disabili assistiti nella Casa di cura ‘Suor Rosina La Grua’ di Castelbuono, nel Palermitano, ed hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 35 persone Accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il gip ha anche disposto il sequestro della Casa di cura e di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro. I filoni di indagine sulla onlus di Castelbuono, nel Palermitano, in cui sarebbero stati commessi episodi di torture e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo hanno scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti diassistiti nelladi‘Suor Rosina La Grua’ di Castelbuono, nel, ed hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 35, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il gip ha anche disposto il sequestro delladie di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro. I filoni di indagine sulla onlus di Castelbuono, nel, in cui sarebbero stati commessi episodi di torture e ...

Advertising

Rigg87Bianco : RT @MediasetTgcom24: Nel Palermitano disabili torturati in casa di cura: 17 arresti #cronacapalermo - LaStampa : Disabili torturati in una casa di cura lager, 17 arresti nel Palermitano. Sequestrati beni per oltre 6 milioni - LaStampa : Disabili torturati in una casa di cura, 35 arresti nel Palermitano. Sequestrati beni per oltre 6 milioni - MarcoMeacci8 : RT @MediasetTgcom24: Nel Palermitano disabili torturati in casa di cura: 17 arresti #cronacapalermo - zazoomblog : Disabili torturati in casa di cura accusate 35 persone - #Disabili #torturati #accusate #persone -