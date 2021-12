Carolina Marconi fa piangere Eleonora Daniele | “Ho fatto la mammografia”

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha sconfitto il tumore, halae pochi giorni fa ha saputo che non c’è traccia del cancro.ascoltando le sue parole si è commossa, non sapeva della bella notizia e non sapeva cheadesso spera di realizzare il desiderio di sempre. Nello studio di Storie Italiane questa mattina la positività dell’ex gieffina ha commosso tutti ma è come sempre la conduttrice che prende a cuore le storie che racconta, le amiche che ospita nel suo programma. Conin tv c’è anche il suo medico, spiega che hanno conservato gli ovociti e che per 5 anni la sua paziente dovrà seguire una cura ormonale, la speranza è che si avveri il suo sogno di avere un figlio....

torna in tv , a Storie Italiane , dopo la fine della chemio e parla del suo sogno: diventare mamma. Il racconto della venezuelana fa commuovere Eleonora Daniele che esclama: 'Che ...A Storie Italiane , in una speciale puntata dedicata a Telethon, interviene, che da poco ha finito i cicli di chemioterapia per il tumore al seno scoperto qualche mese fa. L'ex gieffina comunica a tutti in diretta di essere guarita e racconta quello che è ...Carolina Marconi ha sconfitto il tumore, ha fatto la mammografia e pochi giorni fa ha saputo che non c’è traccia del cancro. Eleonora Daniele ascoltando le sue parole si è commossa, non sapeva della ...La 43enne di origini venezuelane ha postato uno scatto immersa nelle acque termali della nota struttura maremmana ...