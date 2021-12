Carolina Marconi a Storie Italiane | ' Il tumore non c' è più Ora voglio diventare mamma'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) A, in una speciale puntata dedicata a Telethon, interviene, che da poco ha finito i cicli di chemioterapia per ilal seno scoperto qualche mese fa. L'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

A Storie Italiane , in una speciale puntata dedicata a Telethon, interviene, che da poco ha finito i cicli di chemioterapia per il tumore al seno scoperto qualche mese fa. L'ex gieffina comunica a tutti in diretta di essere guarita e racconta quello che è ...: "Ho sconfitto il tumore al seno"/ "Sto bene, ora voglio un figlio" Alessi, a tal proposito, ha detto: 'Feci il volontario in un manicomio, insegnavo disegno alle persone malate. Ho ...A Storie Italiane, in una speciale puntata dedicata a Telethon, interviene Carolina Marconi, che da poco ha finito i cicli di chemioterapia per il tumore al seno scoperto qualche mese fa.Roberto Alessi a "Storie Italiane" ha detto la sua su alcuni casi: dalle violenze ai disabili di Palermo al finto ginecologo online, fino a Carolina Marconi ...