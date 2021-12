Caro bollette, fino a 1 mld e rate in 10 mesi per aiutare famiglie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l'emendamento del governo alla Manovra. In caso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lepotrannoizzare in 10ledi luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l'emendamento del governo alla Manovra. In caso di ...

ItaliaViva : Che non bastasse l'operazione demagogica da 248 milioni sul caro bollette lo dimostrano i 3.8 miliardi trovati dal… - TeresaBellanova : Le risorse contro il caro #Bollette sono state trovate e sono molto superiori a quelle che sarebbero state bloccand… - fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - MediasetTgcom24 : Caro bollette, fino a 1 mld e rate in 10 mesi per aiutare famiglie #arera - Barbi58C : @marattin Disoccupazione aumentata, famiglie più povere con il caro bollette, e legge del fisco inadeguata, grazie Renzi!! -