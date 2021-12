Carlo Conti silurato dalla Rai: è lui il nuovo volto di 'Affari Tuoi' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grandi novità dalla famiglia Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti lascerà il posto a un collega del celebre show. È ora di cambiare casa di "mamma Rai". Ci sarà una grande novità nella seconda parte di stagione, in cui è stato deciso che il "vecchio" ruolo di Carlo Conti sarà sostituito da un altro volto noto al pubblico. Il conduttore fiorentino è da molti anni protagonista delle trasmissioni televisive italiane. Sono tanti gli spettacoli che lo vedono protagonista, e spesso deve lasciarne qualcuno per i troppi impegni, come per il programma 'L'Eredità', il programma che gli è stato affidato dopo la morte del collega Fabrizio Frizzi. Ora, a meno che non si verifichi un imprevisto nell'ultima ora, un altro "suo" storico programma televisivo cadrà nelle mani di un altro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Grandi novitàfamiglia Rai. Secondo le ultime indiscrezioni,lascerà il posto a un collega del celebre show. È ora di cambiare casa di "mamma Rai". Ci sarà una grande novità nella seconda parte di stagione, in cui è stato deciso che il "vecchio" ruolo disarà sostituito da un altronoto al pubblico. Il conduttore fiorentino è da molti anni protagonista delle trasmissioni televisive italiane. Sono tanti gli spettacoli che lo vedono protagonista, e spesso deve lasciarne qualcuno per i troppi impegni, come per il programma 'L'Eredità', il programma che gli è stato affidato dopo la morte del collega Fabrizio Frizzi. Ora, a meno che non si verifichi un imprevisto nell'ultima ora, un altro "suo" storico programma televisivo cadrà nelle mani di un altro ...

Advertising

Frances02539131 : RT @badgalvale: Giucas: “non ti devi fidare dei video, non appari come sei davvero. tipo io.... assomiglio a...” Sophie: “Carlo Conti?” Giu… - IacopinoGloria : Giucas ' io dal video mi vedoooo ...' Sophie '.....Carlo Conti ' Giucas ' ma che CARLO CONTi! LUI HA IL TRAPIANTO IO NO! ' io voloooo#gfvip - badgalvale : Giucas: “non ti devi fidare dei video, non appari come sei davvero. tipo io.... assomiglio a...” Sophie: “Carlo Con… - JulsSchiavon : Giucas “Carlo Conti c’ha il trapianto, io no “ ?? #gfvip - behindastar : Giucas: Carlo conti ha il trapianto, io no!?????????? #gfvip6 #gfvip @GrandeFratello #gfvip6 -