Capodanno senza concerto e con la mascherina. Parla il sindaco di Bologna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Contagi che crescono e feste che incombono. La combinazione è micidiale. Da Roma a Milano, da Napoli a Mantova, tocca ai sindaci correre ai ripari per evitare che le festività diventino una pericolosa occasione per la diffusione del virus. Un déjà-vu amaro, che tra ordinanze per l’obbligo di mascherine ed eventi annullati sta ai primi cittadini evitare che si ripeta. Tra quelli che nelle ultime ore hanno deciso di annullare iniziative ed eventi di piazza per l’ultimo dell’anno c’è Mattia Lepore, sindaco dem di Bologna che questa mattina ha annunciato lo stop al concerto di San Silvestro in piazza Maggiore. “In questi giorni – racconta al Foglio – abbiamo costatato l’andamento crescente della curva dei contagi e una forte pressione sugli ospedali, per questo abbiamo scelto, tra i primi in Italia, di fare un’ordinanza per chiedere alle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Contagi che crescono e feste che incombono. La combinazione è micidiale. Da Roma a Milano, da Napoli a Mantova, tocca ai sindaci correre ai ripari per evitare che le festività diventino una pericolosa occasione per la diffusione del virus. Un déjà-vu amaro, che tra ordinanze per l’obbligo di mascherine ed eventi annullati sta ai primi cittadini evitare che si ripeta. Tra quelli che nelle ultime ore hanno deciso di annullare iniziative ed eventi di piazza per l’ultimo dell’anno c’è Mattia Lepore,dem diche questa mattina ha annunciato lo stop aldi San Silvestro in piazza Maggiore. “In questi giorni – racconta al Foglio – abbiamo costatato l’andamento crescente della curva dei contagi e una forte pressione sugli ospedali, per questo abbiamo scelto, tra i primi in Italia, di fare un’ordinanza per chiedere alle ...

Advertising

enpaonlus : Capodanno a Rimini senza botti - JackMagico : Noi a Capodanno senza le feste nelle piazze per la pandemia #gfvip - siablud : te prego non dire stee robe che già me lo sono fatto l'anno scorso ik natale/capodanno col covid. not again pls so… - LuigiF97101292 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania: Natale e Capodanno senza feste in piazza, multe fino a mille euro - ssoselftisfied : Raga ma voi cosa farete a capodanno? È una domanda seria, voglio capire mediamente come si stanno organizzando le p… -