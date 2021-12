Cannabis | Difesa-Sanità | intesa per ampliamento produzione farmaci

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Il ministro della, Lorenzo Guerini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presenza del direttore generale dell'Agenzia Industrie, Nicola Latorre, hanno firmato oggi a Firenze l'accordo per l'dellanazionale di medicinali di origine vegetale a base di. L'permetterà di incrementare ulteriormente lagià attiva presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, accelerando i processi industriali al fine di ricoprire il fabbisogno nazionale, anche tramite la sperimentazione di nuove varietà vegetali. Prima della firma, i ministri hanno visitato lo Stabilimento e il nuovo reparto per ladi autoiniettori e infialamento ...

L'annuncio della firma di un accordo tra il ministero dellae quello della Salute presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare per ampliare la produzione dimedica, testimonia i progressi in corso per accrescere la disponibilità di ......dellae Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, che costituirà un passo significativo nell'iter per giungere all'autosufficienza del Paese nella produzione dellaad uso ...Firenze, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla presenza del direttore gen ...FIRENZE: Aumenta la produzione di cannabis terapeutica, è quanto disposto nell'accordo siglato a Firenze tra i ministeri della Difesa e della Salute ...