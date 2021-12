Cani, conigli e soprattutto gatti: mancano i vaccini per gli animali domestici dopo il boom di adozioni del 2020. Enpa: “Un pericolo” (Di venerdì 17 dicembre 2021) dopo il boom di adozioni di animali registrato durante il lockdown, le aziende si sono trovate a fare i conti con una domanda molto più alta rispetto a quella preventivata nel momento della pianificazioni dei vaccini, ovvero nel 2019/2020. Oggi però, le nuove famiglie di questi cuccioli rischiano di restare senza un vaccino disponibile per i loro animali. Più che di una vera e propria carenza però, Giusy D’angelo, esperta del benessere animale e membro della giunta esecutiva Enpa (Ente nazionale della protezione animali) denuncia un ritardo sia per quanto riguarda le dose di richiamo per i cuccioli, che devono essere fatte entro un anno e mezzo dalla prima somministrazione, sia per i futuri nascituri. “Agosto e settembre sono stati i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)ildidiregistrato durante il lockdown, le aziende si sono trovate a fare i conti con una domanda molto più alta rispetto a quella preventivata nel momento della pianificazioni dei, ovvero nel 2019/. Oggi però, le nuove famiglie di questi cuccioli rischiano di restare senza un vaccino disponibile per i loro. Più che di una vera e propria carenza però, Giusy D’angelo, esperta del benessere animale e membro della giunta esecutiva(Ente nazionale della protezione) denuncia un ritardo sia per quanto riguarda le dose di richiamo per i cuccioli, che devono essere fatte entro un anno e mezzo dalla prima somministrazione, sia per i futuri nascituri. “Agosto e settembre sono stati i ...

