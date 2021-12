Campania: Mastella, 'ormai non più età per fare presidente' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "No, ormai ho fatto le mie cose, ho una certa età” per fare il presidente della Regione Campania. Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "No,ho fatto le mie cose, ho una certa età” perildella Regione. Lo ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Advertising

TV7Benevento : Campania: Mastella, 'ormai non più età per fare presidente'... - AgenPolitica : CLEMENTE MASTELLA RIPARTE DALLA CAMPANIA PER IL NUOVO PARTITO NOI DI CENTRO -