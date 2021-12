Campania | il bollettino Covid | in netta risalita positivi e ricoveri

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Inal coronavirus in. Sono oltre 1.800 quelli registrati nelle ultime 24 ore su circa 39.000 test analizzati, col tasso che sale al 4,7%. Aumentano anche iin terapia intensiva (oggi sono 33, ieri erano 26) e quelli in degenza ordinaria (oggi 412, ieri 395). Altri 10 deceduti: 7 nelle ultime 48 ore. 17/12/2021 – Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 1.841 Test: 38.876 Deceduti: 7 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri ? Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 33 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 412 L'articolo ...