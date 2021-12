(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 19 dicembre alle ore 17, nel Teatro del Monastero sarà proiettato ilmentario di Alessandro Leone, insignito del Premio RAI al TrentoFestival, che testimonia il coraggio di una comunità dopo ildel 26 agosto 2016 CALVI DELL’UMBRIA – Nell’ambito della programmazione del19 dicembre alle ore 17, nel teatro del Monastero (Piazzetta dei Martiri) sarà proiettato ilsul postdidal titolo ‘di’ , regia e sceneggiatura di Alessandro Leone. Ilè realizzato in collaborazione con l’associazione “Per il sentiero del silenzio da Frascaro a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CalvinFesta una

La Prima Pagina

Il programma del '' a Calvi dell'Umbria (Terni) prosegue la sua programmazione con due ... Dopo l'esibizione seguiràdegustazione di prodotti tipici locali nel Foyer del Teatro. I ...Musica, teatro, cinema, arte e natura saranno gli ingredienti di "" la rassegna natalizia che durerà fino al 6 gennaio. Organizzato dal Comune, assessorato ... ← Magione,mostra ...CALVINFESTA: UNA DOMENICA PER RICORDARE IL TERREMOTO DI NORCIA CON IL DOCU-FILM “STORIE DI PIETRE” Il 19 dicembre alle ore 17, nel Teatro del Monastero sarà proiettato il film documentario di Alessand ...Moltissime le offerte in tv per i giorni delle Feste sia sulle generaliste che sulle piattaforme. Vediamo quali sono i programmi di spicco, le novità, gli arrivi. Su Rai1, domenica: ...