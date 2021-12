Calciomercato Juventus, novità importanti sull’attaccante: le ultime (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus sta cercando un centravanti per il mercato di gennaio; ci sono novità importanti per quanto riguarda uno degli obiettivi. Nedved (Getty Images)Uno degli obiettivi principali della Juventus, nel prossimo mercato di gennaio, è il centravanti; la partenza di Cristiano Ronaldo ha privato i bianconeri di quei gol che la squadra sta faticando a ritrovare. Morata, Kean e Dybala stanno deludendo le aspettative dal punto di vista realizzativo; ecco allora che il mercato è l’unica soluzione per migliorare l’attacco e provare a cambiare il volto di una stagione, fino a questo momento, piuttosto deludente. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic ma sembra impossibile che la Juventus riesca a portare il serbo a Torino già a gennaio. La Fiorentina è in corsa per l’Europa e Commisso, per lasciar partire il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lasta cercando un centravanti per il mercato di gennaio; ci sonoper quanto riguarda uno degli obiettivi. Nedved (Getty Images)Uno degli obiettivi principali della, nel prossimo mercato di gennaio, è il centravanti; la partenza di Cristiano Ronaldo ha privato i bianconeri di quei gol che la squadra sta faticando a ritrovare. Morata, Kean e Dybala stanno deludendo le aspettative dal punto di vista realizzativo; ecco allora che il mercato è l’unica soluzione per migliorare l’attacco e provare a cambiare il volto di una stagione, fino a questo momento, piuttosto deludente. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic ma sembra impossibile che lariesca a portare il serbo a Torino già a gennaio. La Fiorentina è in corsa per l’Europa e Commisso, per lasciar partire il ...

