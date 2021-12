Calcio | Serie A Sarri ' Buona partita | dispiace per gol subito'

Advertising

Gazzetta_it : Milan, sei tu la regina delle Sette Sorelle: più punti di tutte nel post lockdown - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - Gazzetta_it : Eriksen-Inter, il giorno dell’addio. Oggi l’annuncio: contratto risolto, i dettagli - CorSport : #Lazio, #Pedro parla da leader: 'Dopo #Sassuolo bel segnale. Lavoriamo ancora' ??? - SkySport : Sarri dopo #LazioGenoa: 'Sappiamo vincere anche senza Immobile. Bravo Felipe Anderson' #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport IT

Un 3 - 1 che permette alla Lazio di tornare a sorridere all'Olimpico dove non vinceva dal 7 novembre (3 - 0 alla Salernitana). Francesco Acerbi ai microfoni di Dazn non ha peli sulla lingua: 'Il gesto ..."La Lazio vince senza Immobile dopo tantissimo tempo", dice il tecnico commentando il 3 - 1 al Genoa ROMA - "Abbiamo fatto una buona partita, comandata dall'inizio alla fine, non concedendo nulla agli ...Sabato 17 dicembre, alle ore 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta - Roma , anticipo della diciassettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022 . Gli orobici, ...Con le due reti segnate a Salerno, l'Inter ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la cifra record di 100 gol segnati in Serie A in un anno solare. La squadra di Simone Inzaghi ha sin qui seg ...