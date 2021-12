Calcio | Serie A 2021-2022 | vittorie di Inter e Lazio negli anticipi della 18ma giornata

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilin Italia ha visto scattare la diciottesimadel girone di andataA 2020-: laha battuto nel primo incontro in programma il Genoa per 3-1. Sblocca la contesa nel primo tempo Pedro, poi nella ripresa chiudono i conti Acerbi e Zaccagni, mentre è ininfluente la rete degli ospiti siglata nel finale da Melegoni. Nel secondo match dil’ha vinto per 0-5 in casaSalernitana: in gol per i campioni d’Italia Perisic e Dumfries nel primo tempo e Sanchez, Lautaro e Gagliardini nella ripresa. Beneamata che così è certa di essere in testa alla classifica anche alla fine del penultimo turno del girone d’andata. RISULTATI E CLASSIFICA-Genoa ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

E' come non si fosse giocato all'Arechi e chissà che non sia stata l'ultima volta di questaA. Passeggia l'Inter, troppo facile.E come se non bastasse, arriva anche il record di reti in un singolo anno solare inA: i nerazzurri sforano quota 100, superando i 99 del 1950. La prima esultanza della serata coincide con il ...Venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio 'Arechi', davanti a 19mila spettatori, andrà in scena Salernitana - Inter , anticipo serale della diciassettesima giornata del campionato di calcio d ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Salernitana-Inter 0-5 con le pagelle della partita: tutto troppo semplice per Dzeko, Perisic e Calhanoglu che davanti fanno ...