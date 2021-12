Calcio | Mihajlovic ' Juve mai abbordabile | ma sarà dura anche per loro'

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - Gazzetta_it : Bologna-Juve, Mihajlovic: 'Affrontiamo una diretta concorrente' - frango0o : RT @sportface2016: #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - PaolaRgnm : RT @sportface2016: #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - cicciojumped3 : RT @sportface2016: #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mihajlovic

Bologna 24 punti, Juve a quota 28, un distacco non particolarmente rilevante, tanto cheparla di una sfida, quella di domani, contro "una nostra diretta concorrente, sappiamo che andare a ...Alti e bassi tipici di una stagione, masi fida dei suoi ragazzi: "Non è vero che questo gruppo non ha ambizione, ha una sana ambizione e non è per nulla in difficoltà. Stiamo imparando ...Scalda l’ambiente Sinisa in vista della sfida di domani (ore 18), in un Dall’Ara che punta verso il tutto esaurito. Arnautovic: "Diamo il massimo" ...La Juventus potrebbe salutare Kulusevski: il top club pensa allo svedese e propone uno scambio complicato ai bianconeri.