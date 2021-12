Calcio femminile, Coppa Italia 2021: si gioca la terza giornata, Juventus impegnata in casa del Bari (Di venerdì 17 dicembre 2021) Turno di riposo nella Serie A di Calcio femminile, che vedrà però in campo tutte le migliori formazioni del Bel Paese nella Coppa Italia 2021, per la terza giornata della fase a gironi, dalla quale usciranno le otto ammesse ai quarti di finale. Il programma del fine settimana si aprirà dunque domani, sabato 18 dicembre, alle ore 12.30, quando una Roma in forma smagliante affronterà il Pomigliano nel match decisivo per il passaggio del turno, mentre alle 14.30 il Sassuolo secondo in classifica se la vedrà con il Como, contemporaneamente alla sfida tra Napoli ed Empoli, che vedrà contrapposte due formazioni di Serie A. Si partirà prestissimo invece domenica 19, già alle 11.30, quando la Juventus reduce dalla qualificazione ai quarti di Champions League ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Turno di riposo nella Serie A di, che vedrà però in campo tutte le migliori formazioni del Bel Paese nella, per ladella fase a gironi, dalla quale usciranno le otto ammesse ai quarti di finale. Il programma del fine settimana si aprirà dunque domani, sabato 18 dicembre, alle ore 12.30, quando una Roma in forma smagliante affronterà il Pomigliano nel match decisivo per il passaggio del turno, mentre alle 14.30 il Sassuolo secondo in classifica se la vedrà con il Como, contemporaneamente alla sfida tra Napoli ed Empoli, che vedrà contrapposte due formazioni di Serie A. Si partirà prestissimo invece domenica 19, già alle 11.30, quando lareduce dalla qualificazione ai quarti di Champions League ...

Advertising

forumJuventus : Anche #Gazzetta e #Corsport oggi hanno scritto la storia: non hanno dedicato nemmeno un millimetro in prima pagina… - RadioItalia : .@AmorosoOF sarà la madrina della Supercoppa Femminile: canterà la sua “Tutto accade” in occasione della finalissim… - AmorosoOF : #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il m… - FIGCfemminile : RT @AmorosoOF: #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il mio brano… - GinnyPaccia : RT @AmorosoOF: #TuttINcampo perché #TuttoAccade! Orgogliosa di essere la madrina di questo evento e orgogliosa del fatto che il mio brano… -