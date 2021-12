Calcio Estero Sky Sport, Premier e Bundesliga (dal 18 al 21 Dicembre) (Di venerdì 17 dicembre 2021) In una Premier League tornata a fare i conti con l’emergenza sanitaria, così come tutta l’Inghilterra, il massimo campionato inglese si appresta, comunque, a mettere in scena nel weekend una 18ma giornata in versione dimezzata, visto che già si sa che cinque match non si giocheranno, con conseguente rinvio.Oltre agli incontri, anche gli studi condotti in diretta da Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de... Leggi su digital-news (Di venerdì 17 dicembre 2021) In unaLeague tornata a fare i conti con l’emergenza sanitaria, così come tutta l’Inghilterra, il massimo campionato inglese si appresta, comunque, a mettere in scena nel weekend una 18ma giornata in versione dimezzata, visto che già si sa che cinque match non si giocheranno, con conseguente rinvio.Oltre agli incontri, anche gli studi condotti in diretta da Federica Lodi, in onda su Sky24 all’interno de...

Advertising

sportface2016 : #Kimmich non si vaccina, prende il #COVID19 e si procura una infiltrazione ai polmoni: tornerà nel 2022… - sportli26181512 : Spartak Mosca, ufficiale Vanoli: l'ex vice di Conte ha firmato per un anno - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sei assi contesi. Il Real su Mbappé, i dubbi di Pogba, Salah al raddoppio - ChristianConte_ : @armagio Ma no, non c'entra nulla la politica, figurarsi il comunismo. Ho semplicemente la mancanza del calcio balc… - RedazioneFM : #CalcioEstero: Il programma del weekend -