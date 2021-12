Calcio | Coppa d’Africa 2022 L’annuncio di Camerun | Caf e organizzazione | “Si giocherà”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli ultimi giorni era stato messo in dubbio lo svolgimento della prima grande competizione sportiva del, la. Il sito francese Rmc Sport aveva dato l’anticipazione che la federazioneense avrebbe annunciato in breve tempo l’annullamento a causa dei contagi di Covid-19; invece è arrivato un comunicato da parte della stessa federazione, dalla Caf e dal comitato organizzatore. La nota stampa inizia mettendo subito in chiaro le cose: “In, come altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Nonostante l’ulteriore sfida posta da questa pandemia, la nostradeve essere giocata“. Caf, federazioneense e comitato organizzatore sottolineano come bisognerà ...

Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - SkySport : SPEZIA-LECCE 0-2 Risultato finale ? ? #Listkowski (43') ? #Calabresi (55') ? ? - OA_Sport : Altre conferme dal Camerun, la Coppa d'Africa si farà - CorSport : #Coppa d'#Africa, il vaccino della responsabilità - PediniSilvia : RT @Corriere: Arbitro e ricercatrice: chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna a dirigere una sq... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa

RISULTATIITALIA/ Diretta gol live score: la Sampdoria agli ottavi (sedicesimi) I minuti ...al 12 ma è al 16 che il capitano riesce a mettere a segno la rete del vantaggio trasformando il...... che, speriamo, apra le porte ad una sempre maggiore presenza delle donne nei campi diitaliani e internazionali. La partita tra Cagliari - Cittadella, sedicesimo di finale diItalia , ...appunto la terza serie del calcio spagnolo, dove attualmente è terza in classifica alle spalle di Albacete e Villarreal B, ha sfidato il Getafe, che è invece diciannovesimo in Liga, in una gara valida ...Dura contestazione ai danni dello Spezia: dopo il ko in serie A arriva un'altra sconfitta. Stavolta in Coppa Italia, per mano del Lecce ...