(Di venerdì 17 dicembre 2021) "Assolutamente no, non ho maidi venderea gennaio". C'è quell'"assolutamente no" che il presidente del Torino, Urbano, ripete tre volte in pochi minuti, quasi a voler rafforzare ...

Cairo blinda Bremer: 'Mai pensato di cederlo' Il presidente granata:

La Gazzetta dello Sport

"Assolutamente no - ripete il presidente, parlando con i cronisti che lo hanno atteso ieri pomeriggio a Milano all'uscita dalla Lega - Gleison Bremer è un nostro giocatore. Per il momento, non ...