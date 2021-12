"Caduta Libera", lo storico campione Nicolò Scalfi vince 85 mila euro nel torneo tra i migliori concorrenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nicolò Scalfi torna a 'Caduta Libera' nel torneo dei 'Campionissimi' e vince ancora. Nella prima puntata della versione sera del game show condotto da Gerry Scotti , il 'campioncino' di Villaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021)torna a '' neldei 'Campionissimi' eancora. Nella prima puntata della versione sera del game show condotto da Gerry Scotti , il 'campioncino' di Villaggio ...

