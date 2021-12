Caduta Libera, il campione Nicolò Scalfi rivela: “Mi sono arrivati tutti i 727 mila euro vinti, ecco come li ho spesi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Non possiamo cominciare senza un grande campione”, così Gerry Scotti, ieri 16 dicembre, durante il primo dei quattro appuntamenti natalizi di Caduta Libera. A chi si stava riferendo? Ovviamente a Nicolò Scalfi, che è tornato a giocare dopo aver partecipato nell’edizione 2018-2019 per ben 88 puntate, con più di 650 sfide combattute ma soprattutto oltre 727 mila euro vinti. Entrato in studio con gli occhi lucidi, il ragazzo ha esordito: “È sempre un’emozione. Mi sono arrivati tutti i soldi: ho fatto qualche viaggio, ho comprato l’automobile e li tengo da parte perché prima o poi mi serviranno”. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva svelato i retroscena della sua vincita: “Dopo circa sei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Non possiamo cominciare senza un grande”, così Gerry Scotti, ieri 16 dicembre, durante il primo dei quattro appuntamenti natalizi di. A chi si stava riferendo? Ovviamente a, che è tornato a giocare dopo aver partecipato nell’edizione 2018-2019 per ben 88 puntate, con più di 650 sfide combattute ma soprattutto oltre 727. Entrato in studio con gli occhi lucidi, il ragazzo ha esordito: “È sempre un’emozione. Mii soldi: ho fatto qualche viaggio, ho comprato l’automobile e li tengo da parte perché prima o poi mi serviranno”. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva svelato i retroscena della sua vincita: “Dopo circa sei ...

