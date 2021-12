Bundesliga 2021/2022: Bayern Monaco schiacciasassi, è 4-0 contro il Wolfsburg (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ampia vittoria del Bayern Monaco nell’anticipo di Bundesliga 2021/2022. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del Wolfsburg. Gli uomini di Nagelsmann hanno aperto subito le marcature del match, dopo appena 7 minuti, con il gol di Thomas Muller. Il tedesco quindi ha festeggiato al meglio la sua presenza numero 400 con questo club. Il colpo del ko è però arrivato nel secondo tempo, con un uno due micidiale, firmato dai gol di Upamecano, su assist di Muller, e di Sané, servito invece da Gnabry. Immancabile poi ovviamente il gol finale di Lewandowski, che al minuto 88? mette dentro su assist di Musiala. Con questa vittoria il Bayern scappa via in classifica, momentaneamente a +9 sul Borussia Dortmund. Wolfsburg che invece, ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ampia vittoria delnell’anticipo di. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del. Gli uomini di Nagelsmann hanno aperto subito le marcature del match, dopo appena 7 minuti, con il gol di Thomas Muller. Il tedesco quindi ha festeggiato al meglio la sua presenza numero 400 con questo club. Il colpo del ko è però arrivato nel secondo tempo, con un uno due micidiale, firmato dai gol di Upamecano, su assist di Muller, e di Sané, servito invece da Gnabry. Immancabile poi ovviamente il gol finale di Lewandowski, che al minuto 88? mette dentro su assist di Musiala. Con questa vittoria ilscappa via in classifica, momentaneamente a +9 sul Borussia Dortmund.che invece, ...

Advertising

Gio_Dusi : Eccoci, abbiamo il conto finale: ? 69 goal ? 45 partite in goal su 59 ? 43 goal in Bundesliga (record assoluto)… - sportli26181512 : Bundesliga, poker #Bayern al #Wolfsburg: +9 sul Dortmund: Nagelsmann vince grazie alle reti di Muller, Upamecano, S… - TuttoBundesliga : Il #FCBayern è un rullo e spazza via il @#WOB tra i record: gol per #Müller alla 400ª in #Bundesliga, prima gioia p… - ETGazzetta : Il Bayern non si ferma mai: poker al Wolfsburg e 5° successo consecutivo - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BayernMonaco-#Wolfsburg, #Bundesliga 2021/2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Mercato Milan: si pensa a un ex Serie A come spalla di Ibrahimovic ... che è quello di un calciatore che ha già giocato in Serie A e attualmente in Bundesliga . Mercato ... Guarda tutte le partite della Serie A 2021 - 2022 in diretta su DAZN! OMNISPORT Serie A 2021/2022: ...

Formazioni ufficiali Bayern Monaco - Wolfsburg, Bundesliga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Wolfsburg , match valido per la 17esima giornata della Bundesliga 2021/2022 . La squadra di Nagelsmann è attualmente in testa con sei punti di vantaggio sul Dortmund. Bavaresi ampiamenti favoriti, complice il pessimo momento di forma del Wolfsburg, che ...

Bundesliga 2021/2022: Bayern Monaco schiacciasassi, è 4-0 contro il Wolfsburg SPORTFACE.IT Highlights e gol Bayern Monaco-Wolfsburg 4-0, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) Ampia vittoria del Bayern Monaco nell'anticipo di Bundesliga 2021/2022. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del Wolfsburg. Ecco le immagini del match.

Bundesliga, poker e fuga Bayern: Wolfsburg ko, Borussia a -9 I bavaresi volano 4-0 con le reti di Müller, Upamecano, Sané e Lewandowski, aumentando il proprio vantaggio sulla seconda ...

... che è quello di un calciatore che ha già giocato in Serie A e attualmente in. Mercato ... Guarda tutte le partite della Serie A- 2022 in diretta su DAZN! OMNISPORT Serie A/2022: ...Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Wolfsburg , match valido per la 17esima giornata della/2022 . La squadra di Nagelsmann è attualmente in testa con sei punti di vantaggio sul Dortmund. Bavaresi ampiamenti favoriti, complice il pessimo momento di forma del Wolfsburg, che ...Ampia vittoria del Bayern Monaco nell'anticipo di Bundesliga 2021/2022. I bavaresi, primi in classifica, si sono imposti 4-0 nei confronti del Wolfsburg. Ecco le immagini del match.I bavaresi volano 4-0 con le reti di Müller, Upamecano, Sané e Lewandowski, aumentando il proprio vantaggio sulla seconda ...