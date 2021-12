(Di venerdì 17 dicembre 2021) Di fronte alle osservazioni, non molto benevole, di alcunichel'Italia per essere partita da sola nel contrasto alla variante Omicron, senza attendere la risposta europea,ha difeso le decisioni del suo governo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

luigidimaio : Dopo la due giorni del #G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio Affari Esteri dell’… - FirenzePost : Bruxelles: Consiglio Ue, Draghi difende le misure italiane davanti ai leader europei, che attaccano - FirenzePost : Bruxelles: Consiglio Ue, insistere sui vaccini Covid, ma con regole più chiare e uniformi - tg2rai : Il premier #Draghi, da #Bruxelles, dove partecipa al Consiglio Europeo, torna sulla stretta italiana all'ingresso d… - laDiscussioneQ : Dal Consiglio europeo impulso alle vaccinazioni e strategia coordinata per le cure. Niente critiche all'Italia 'Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Consiglio

Poco male che arrivando nel palazzo delil premier del Lussemburgo, un veterano dei vertici europei, critichi l'Italia per una decisione presa senza coordinamento con. Per Draghi ..., 17 dic 04:39 - La gestione del fenomeno migratorio necessita di un approccio globale che contempli tutte le rotte migratorie e prenda in considerazione...Il vertice del Consiglio europeo cerca di riordinare le fila dopo che gli Stati membri, Italia in primis, hanno iniziato a gestire in modo tutto nazionale l’avanzata della variante Omicron, che preocc ...Nessun processo all'Italia. Al Consiglio europeo di ieri, che si è aperto con un confronto sulla gestione della pandemia, la scelta del governo Draghi di imporre il tampone anche ...