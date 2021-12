Brusaferro: curva in crescita, sette regioni superano la soglia critica di occupazione dei posti letto (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni la curva” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “continua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero di casi sia per quanto riguarda le infezioni sia per le ospedalizzazioni”. Così ha esordito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che in un video ha commentato gli ultimi dati emersi dal monitoraggio Covid della cabina di regia. “Questo – ha spiegato – è un trend che dobbiamo cercare di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni la” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “continua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero di casi sia per quanto riguarda le infezioni sia per le ospedalizzazioni”. Così ha esordito Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che in un video ha commentato gli ultimi dati emersi dal monitoraggio Covid della cabina di regia. “Questo – ha spiegato – è un trend che dobbiamo cercare di ...

