Boss mafioso detenuto a Genova Marassi: anche un raro quadro fiammingo tra i beni confiscati dalla Dia per 6.5 milioni di euro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Professionista e imprenditore originario di Caltagirone e residente a Brescia, detenuto per reati di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 17 dicembre 2021) Professionista e imprenditore originario di Caltagirone e residente a Brescia,per reati di associazione a delinquere e associazione di tipo

Advertising

Agenzia_Italia : Un anno e 10 mesi, con l'aggravante del metodo mafioso, per Giovan Battista Ventura per minacce di morte e tentata… - isulanabianchi : RT @concentrazione: #mafia, il summit mafioso nell’agriturismo: i boss in trasferta - concentrazione : #mafia, il summit mafioso nell’agriturismo: i boss in trasferta - ViteAnto : RT @LiveSicilia: Mafia, il summit mafioso nell’agriturismo: i boss in trasferta - TerroneDoc : RT @LiveSicilia: Mafia, il summit mafioso nell’agriturismo: i boss in trasferta -