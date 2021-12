Borse ad alta volatilità con le «4 streghe» | Milano limita le perdite in chiusura | tonfo DiaSorin

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nervosismo dei listini amplificato dalle scadenze di future e opzioni. Il mercato boccia il piano industriale del gruppo farmaceutico (-10,8%), si salva Tim (+0,2%) dopo il via libera all'uscita dell'ex Gubitosi. Euro in calo a 1,12 dollari, spread a 127 punti

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave della settimana?Andrea Franceschi, insieme ai colleghi della redazione ...Grande slancio hanno avuto in particolare le categorie comegioiellerie e orologi, che nell'... un anno fa ha aperto Rebag Bar , un micro - store a New York dedicato a gioielli, orologi,e ...Nel giorno delle scadenze tecniche (le 4 streghe) i mercati riducono nel finale le perdite iniziali ma la volatilità resta alta - Piazza Affari perde lo 0,6% e boccia il nuovo piano di Diasorin che la ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - Tonfo della Borsa di Istanbul all'indomani di un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca ...