BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -1,48%, Nasdaq -0,07% #wallstreet - MediasetTgcom24 : Borsa, Wall Street chiude in calo: Dow Jones -1,48%, Nasdaq -0,07% #wallstreet - fdxsimo : voglio una borsa di soldi grossa così, che se cade a terra sembra il crollo a wall street - daybinary : Borsa: Europa pesante con Wall Street, Milano -1,4% - fisco24_info : Borsa: Europa pesante con Wall Street, Milano -1,4%: Male auto, lusso e tecnologici. Giù Diasorin, bene Tim -

Chiusura in netto calo per ladi New York. AStreet l'indice Dow Jones ha perso l'1,48%, il Nasdaq è sceso dello 0,07% e l'S&P dell'1,03%. L'euro è scambiato a 1,1242 dollari dopo la chiusura diStreet. La moneta ...... Spotify ha pubblicato dati trimestrali davvero esplosivi, la cui eco è arrivata ovunque: a... Spotify è quotata indal 2018 ed Ek, che nel 2012 aveva un patrimonio di 300 milioni di dollari, ...Chiusura in netto calo per la Borsa di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones ha perso l'1,48%, il Nasdaq è sceso dello 0,07% e l'S&P dell'1,03%. L'euro è scambiato a 1,1242 dollari dopo la chiusu ...Il nervosismo dei listini amplificato dalle scadenze di future e opzioni. Il mercato boccia il piano industriale del gruppo farmaceutico (-10,8%), si salva Tim (+0,2%) dopo il via libera all'uscita de ...